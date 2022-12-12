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(Ашмарина) Ирина Валерьевна

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

20.11.1982

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1982

Отец: Ашмарин Валерий Геннадьевич

Мать: Ашмарина Валентина Анатольевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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