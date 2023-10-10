Иванова Марфа Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванова Марфа Никитична

Иванова Марфа Никитична

Место рождения

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
1903

Муж: Иванов Фома Иванович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Иванов Александр Фомич

Отец ребёнка: Иванов Фома Иванович

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Елисеева Татьяна Фомична

Отец ребёнка: Иванов Фома Иванович

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Иванов Василий Фомич

Отец ребёнка: Иванов Фома Иванович

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Иванова Екатерина Фомична

Отец ребёнка: Иванов Фома Иванович

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close