Иванова Марфа Никитична
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1903
Муж: Иванов Фома Иванович
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Иванов Фома Иванович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Елисеева Татьяна Фомична
Отец ребёнка: Иванов Фома Иванович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Иванов Василий Фомич
Отец ребёнка: Иванов Фома Иванович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Иванова Екатерина Фомична
Отец ребёнка: Иванов Фома Иванович
Смерть
Неизвестно