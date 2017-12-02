Фролов Лев Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1938
Дата смерти02.12.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1938
Отец: Фролов Андрей Львович
Мать: Фролова Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
14.07.1963
Дочь: Куликова Ирина Львовна
Мать ребёнка: Фролова Лидия
Рождение ребёнка
02.02.1973
Мать ребёнка: Фролова Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фролова Лидия
Смерть
02.12.2017