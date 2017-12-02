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Фролов Лев Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1938

Дата смерти

02.12.2017

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1938

Отец: Фролов Андрей Львович

Мать: Фролова Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
14.07.1963

Дочь: Куликова Ирина Львовна

Мать ребёнка: Фролова Лидия

Рождение ребёнка
02.02.1973

Сын: Фролов Сергей Львович

Мать ребёнка: Фролова Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Лидия

Смерть
02.12.2017
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