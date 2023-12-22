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Маева Евдокия Павловна

Место рождения

Русский Куюк, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павел

Мать: не указана

Русский Куюк, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
15.01.1885

Муж: Маев Дмитрий Родионович

Рождение ребёнка
24.10.1885

Сын: Маев Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Маев Дмитрий Родионович

Русский Куюк, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маев Константин Дмитриевич

Отец ребёнка: Маев Дмитрий Родионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Маев Дмитрий Родионович

Смерть
Неизвестно
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