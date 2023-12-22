Маева Евдокия Павловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павел
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1885
Рождение ребёнка
24.10.1885
Отец ребёнка: Маев Дмитрий Родионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маев Константин Дмитриевич
Отец ребёнка: Маев Дмитрий Родионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Маев Дмитрий Родионович
Смерть
Неизвестно