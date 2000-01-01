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Архипов Валентин Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

?.11.1941

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1895 г.р.

Жена

Около 1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Архипов Василий Фёдорович

Мать: Архипова Ксения Петровна

Рождение ребёнка
20.02.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Архипова Варвара Павловна

Военная служба
24.05.1941
Сосновский РВК, Горьковская обл., Сосновский р-н
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архипова Варвара Павловна

Смерть
?.11.1941
Причина смерти: пропал без вести на ВОВ
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