Архипов Валентин Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти?.11.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Рождение ребёнка
20.02.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Архипова Варвара Павловна
Военная служба
24.05.1941
Сосновский РВК, Горьковская обл., Сосновский р-н
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.11.1941
Причина смерти: пропал без вести на ВОВ