Непеина Пелагея Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1927
Дата смерти12.12.1991
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1927
Рождение ребёнка
22.01.1951
Дочь: Корнейчук Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Харитонов Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ноздрина Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Харитонов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Непеина Галина Васильевна
Отец ребёнка: Харитонов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Непеин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Харитонов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Харитонов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Непеин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Харитонов Василий Иванович
Смерть
12.12.1991