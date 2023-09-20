Непеина Пелагея Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Непеина Пелагея Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1927

Дата смерти

12.12.1991

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1927

Отец: Непеин Александр Максимович

Мать: Непеина Ирина Федоровна

Рождение ребёнка
22.01.1951

Дочь: Корнейчук Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Харитонов Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харитонов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ноздрина Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Харитонов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Непеина Галина Васильевна

Отец ребёнка: Харитонов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Непеин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Харитонов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Непеин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Харитонов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Непеин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Харитонов Василий Иванович

Смерть
12.12.1991
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