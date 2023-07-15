Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Бочкарева Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Бочкарев Алексей Семенович
Палатово, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.07.1863 ст.
Дочь: Бочкарева Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Бочкарев Алексей Семенович
Пригородный, Сызранский район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно