Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Бочкарева Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Бочкарев Алексей Семенович

Палатово, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.07.1863 ст.

Дочь: Бочкарева Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Бочкарев Алексей Семенович

Пригородный, Сызранский район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бочкарев Алексей Семенович

Смерть
Неизвестно