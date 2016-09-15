Мадашнюк Софья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мадашнюк Софья Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.2016

Пол

Женский

Отец

1978 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.2016

Отец: Мадашнюк Виктор Анатольевич

Мать: не указана

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