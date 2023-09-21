Бишоф Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБишоф Антон

Бишоф Антон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1906

Отец: Bischoff Philipp

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.04.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бишоф Анастасия

Рождение ребёнка
20.10.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бишоф Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бишоф Анастасия

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close