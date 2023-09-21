Бишоф Антон
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1906
Отец: Bischoff Philipp
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.04.1931
Рождение ребёнка
20.10.1941
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно