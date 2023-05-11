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Щекотов Ермолай Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Щекотов Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Щекотова Акилина Ермолаева

Мать ребёнка: Щекотова Сусанна Ефимова

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Щекотова Анна Ермолаева

Мать ребёнка: Щекотова Сусанна Ефимова

Рождение ребёнка
1858

Сын: Щекотов Никита Ермолаев

Мать ребёнка: Щекотова Сусанна Ефимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щекотова Сусанна Ефимова

Смерть
Неизвестно