Щекотов Ермолай Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Щекотов Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Щекотова Акилина Ермолаева
Мать ребёнка: Щекотова Сусанна Ефимова
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Щекотова Анна Ермолаева
Мать ребёнка: Щекотова Сусанна Ефимова
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Щекотова Сусанна Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щекотова Сусанна Ефимова
Смерть
Неизвестно