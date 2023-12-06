Наседкина (Шоломенцева) Степанида Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
Вычислено 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.02.1854 ст.
Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Степанида - дочь умершего казака Егора Шеломенцева
Смерть
Неизвестно