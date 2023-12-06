Наседкина (Шоломенцева) Степанида Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаседкина (Шоломенцева) Степанида Егоровна

Наседкина (Шоломенцева) Степанида Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1833 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
?.02.1854 ст.

Муж: Наседкин Иван Васильевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Степанида - дочь умершего казака Егора Шеломенцева
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close