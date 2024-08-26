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Краев Иван Иванович

Место рождения

д. Сипуново, Московская губерния, Можайский уезд, Осташевская волость, Московская область

Дата рождения

13.12.1923

Дата смерти

03.03.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1923

Отец: Краев Иван Васильевич

Мать: Краева (Бурова) Татьяна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Краева Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Краева) Светлана Ивановна

Мать ребёнка: Краева Полина

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Краева) Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Краева Полина

Смерть
03.03.1987
Причина смерти: Старость
Похороны
1987

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