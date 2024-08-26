Краев Иван Иванович
Место рожденияд. Сипуново, Московская губерния, Можайский уезд, Осташевская волость, Московская область
Дата рождения13.12.1923
Дата смерти03.03.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1923
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Краева Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Краева) Светлана Ивановна
Мать ребёнка: Краева Полина
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Краева) Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Краева Полина
Смерть
03.03.1987
Причина смерти: Старость
Похороны
1987