Дубровский Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1932
Отец: Золотухин Иван Стефанович
Мать: Золотухина Анна
Рождение ребёнка
26.12.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дубровская ?
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно