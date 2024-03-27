Дубровский Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубровский Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1932

Отец: Золотухин Иван Стефанович

Мать: Золотухина Анна

Рождение ребёнка
26.12.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дубровская ?

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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