Островская Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Островская Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.12.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Островский Яков Иванович

Сура, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно