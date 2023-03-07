Ченский Леонид Романович
Место рождения
Дата рождения09.09.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1991
Отец: Ченский Роман
Мать: Ченская Юлия Сергеевна
Рождение ребёнка
06.07.2014
Рождение ребёнка
17.06.2021
Рождение ребёнка
08.11.2022
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ченская Алеся
Место жительства
Неизвестно