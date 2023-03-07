Ченский Леонид Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧенский Леонид Романович

Ченский Леонид Романович

avatar

Место рождения

Серпухов, Серпухов, Московская область

Дата рождения

09.09.1991

Пол

Мужской

Отец

1969 г.р.

Мать

1968 г.р.

Жена

1992 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1991

Отец: Ченский Роман

Мать: Ченская Юлия Сергеевна

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
06.07.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ченская Алеся

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
17.06.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ченская Алеся

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
08.11.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ченская Алеся

Серпухов, Серпухов, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ченская Алеся

Место жительства
Неизвестно
Серпухов, Серпухов, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close