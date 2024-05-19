Шереметьева Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шереметьева Елена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шереметьев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
06.12.1906 ст.

Дочь: (Шереметьева) Нина Михайловна

Отец ребёнка: Шереметьев Михаил Иванович

Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.03.1908 ст.

Сын: Шереметьев Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Шереметьев Михаил Иванович

Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.10.1909 ст.

Дочь: (Шереметьева) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Шереметьев Михаил Иванович

Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.10.1909 ст.

Сын: Шереметьев Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Шереметьев Михаил Иванович

Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
родился приблизительно в конце 1909 года
Рождение ребёнка
17.07.1911 ст.

Дочь: (Шереметьева) Серафима Михайловна

Отец ребёнка: Шереметьев Михаил Иванович

Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
ГАВО МК 1912-1913 гг. Ф.496. Оп.56 Д.85 Сретенский собор Воспреемница Подволостной волости, деревни Муравьёва, крестьянская жена Олимпиада Ипполитова ?Рыжова??? св-во выдано в 1929 году, повторно в... Показать все
Рождение ребёнка
21.10.1912 ст.

Дочь: (Шереметьева) Елисавета Михайловна

Отец ребёнка: Шереметьев Михаил Иванович

Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.07.1915 ст.

Дочь: Шереметьева Алевтина Михайловна

Отец ребёнка: Шереметьев Михаил Иванович

Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.09.1916 ст.

Сын: Шереметьев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Шереметьев Михаил Иванович

Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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