Шереметьева Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.12.1906 ст.
Дочь: (Шереметьева) Нина Михайловна
Отец ребёнка: Шереметьев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
13.03.1908 ст.
Сын: Шереметьев Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Шереметьев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
?.10.1909 ст.
Дочь: (Шереметьева) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Шереметьев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
?.10.1909 ст.
Сын: Шереметьев Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Шереметьев Михаил Иванович
родился приблизительно в конце 1909 года
Рождение ребёнка
17.07.1911 ст.
Дочь: (Шереметьева) Серафима Михайловна
Отец ребёнка: Шереметьев Михаил Иванович
ГАВО МК 1912-1913 гг. Ф.496. Оп.56 Д.85 Сретенский собор Воспреемница Подволостной волости, деревни Муравьёва, крестьянская жена Олимпиада Ипполитова ?Рыжова??? св-во выдано в 1929 году, повторно в... Показать все
Рождение ребёнка
21.10.1912 ст.
Дочь: (Шереметьева) Елисавета Михайловна
Отец ребёнка: Шереметьев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
08.07.1915 ст.
Дочь: Шереметьева Алевтина Михайловна
Отец ребёнка: Шереметьев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
12.09.1916 ст.
Сын: Шереметьев Михаил Иванович
Отец ребёнка: Шереметьев Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно