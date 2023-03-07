Дарья Григорьева
Место рождения
Дата рождения19.03.1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1799
Муж: Семен Ефимов
Рождение ребёнка
01.11.1805
Сын: Михаил Семенов
Отец ребёнка: Семен Ефимов
Рождение ребёнка
1809
Сын: Абрам Семенов
Отец ребёнка: Семен Ефимов
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Евдокия Семенова
Отец ребёнка: Семен Ефимов
Смерть
Неизвестно