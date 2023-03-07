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Дарья Григорьева

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Место рождения

Кузьминское, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

19.03.1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1778 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Кузьминское, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
23.01.1799

Муж: Семен Ефимов

Рождение ребёнка
01.11.1805

Сын: Михаил Семенов

Отец ребёнка: Семен Ефимов

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Абрам Семенов

Отец ребёнка: Семен Ефимов

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Евдокия Семенова

Отец ребёнка: Семен Ефимов

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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