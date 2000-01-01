Глухов Антон Семёнович
Место рождения(ранее починок Глухова Арской дороги Казанского уезда)
Дата рожденияОколо 1665
Дата смертиОколо 1740
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1665
Отец: Глухов Семён Данилович
Мать: не указана
(ранее починок Глухова Арской дороги Казанского уезда)
Рождение ребёнка
Около 1684
Мать ребёнка: не указана
(ранее д. Глухова Арской дороги Казанского уезда)
Рождение ребёнка
Между 1699 и 1703
Мать ребёнка: не указана
(ранее починок Глухов Арской дороги Казанского уезда)
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
(ранее д. Глухова Арской дороги Казанского уезда)
Смерть
Около 1740
(ранее Арской дороги Казанского уезда)