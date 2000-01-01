Глухов Антон Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухов Антон Семёнович

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Место рождения

(ранее починок Глухова Арской дороги Казанского уезда)

Дата рождения

Около 1665

Дата смерти

Около 1740

Пол

Мужской

Отец

Около 1635 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Около 1684 г.р.
Между 1699 и 1703 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1665

Отец: Глухов Семён Данилович

Мать: не указана

(ранее починок Глухова Арской дороги Казанского уезда)
Рождение ребёнка
Около 1684

Сын: Глухов Михаил Антонович

Мать ребёнка: не указана

(ранее д. Глухова Арской дороги Казанского уезда)
Рождение ребёнка
Между 1699 и 1703

Сын: Глухов Евсей Антонович

Мать ребёнка: не указана

(ранее починок Глухов Арской дороги Казанского уезда)
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

(ранее д. Глухова Арской дороги Казанского уезда)
Смерть
Около 1740
(ранее Арской дороги Казанского уезда)
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