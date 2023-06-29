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Отец
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Мать
Сатвалова Алсу Сулеймановна
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать:
Сатвалова Алсу Сулеймановна
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