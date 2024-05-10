Черникова Наталья Егоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЧерникова Наталья Егоровна

Черникова Наталья Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1949 г.р.
1957 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черников Иван Данилович

Рождение ребёнка
1949

Сын: Черников Юрий Иванович

Отец ребёнка: Черников Иван Данилович

Рождение ребёнка
1957

Сын: Черников Владимир Иванович

Отец ребёнка: Черников Иван Данилович

Смерть
Неизвестно

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