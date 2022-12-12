Баданин Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баданин Александр Николаевич

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Место рождения

Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

23.03.1913

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
По 1868
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1883 по 1913
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
23.03.1913
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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