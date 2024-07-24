Перевышин Павел Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перевышин Павел Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Перевышин Егор Фёдорович

Мать: Перевышина Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мечкаева Наталья Паловна

Мать ребёнка: Гешеговна Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перевышин Андрей Павлович

Мать ребёнка: Гешеговна Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перевышин Николай Павлович

Мать ребёнка: Гешеговна Анна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гешеговна Анна Алексеевна

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