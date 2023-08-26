Евдокия Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Тимофеева

Евдокия Тимофеева

Место рождения

Каменный хутор

Дата рождения

1837

Дата смерти

Около 1859

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Тимофей Борисов

Мать: не указана

Каменный хутор
Рождение ребёнка
1859

Сын: Петрушин Андрей Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Савельев

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Мария Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Савельев

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Татьяна Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Савельев

Рождение ребёнка
28.01.1882

Сын: Петрушин Николай Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Савельев

Новое Киркино, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петрушин Федор Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Савельев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасим Савельев

Смерть
Около 1859
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close