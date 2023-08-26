Евдокия Тимофеева
Место рожденияКаменный хутор
Дата рождения1837
Дата смертиОколо 1859
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Тимофей Борисов
Мать: не указана
Каменный хутор
Рождение ребёнка
1859
Сын: Петрушин Андрей Герасимов
Отец ребёнка: Герасим Савельев
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Мария Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Савельев
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Татьяна Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Савельев
Рождение ребёнка
28.01.1882
Сын: Петрушин Николай Герасимов
Отец ребёнка: Герасим Савельев
Новое Киркино, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Герасим Савельев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Герасим Савельев
Смерть
Около 1859