Казалетов Иосиф Панкратьевич
Место рождения
Дата рождения1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883 ст.
Отец: Казалетов Панкратий
Мать: Казалетова МатьИосифа
Образование
С 1892 по 1896
Сельская школа Весьегодского уезда Тверской области 4-классное земское училище
Бракосочетание
До 1915
Было четверо детей
Вступление в партию
01.12.1917 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Кандидат ЦГАИПД СПб. Фонд Р-9087. Опись 1-1. Дело 168 стр 1165
Работа или профессия
Неизвестно
Переплетчик Фабрика Отто Кирхнера
Место жительства
Неизвестно
ул. Пушкарская 51, кв.7
Работа или профессия
Неизвестно
Военный комиссар
Работа или профессия
Неизвестно
Переплетчик Фабрика Светоч
Военная служба
Неизвестно
город Весьегодск
Смерть
Неизвестно