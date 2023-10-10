Славнова Стефанида Семеновна
Место рождения
Дата рождения1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.10.1889 ст.
Рождествено, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
30.07.1890 ст.
Дочь: Евдокия Кузьминична
Отец ребёнка: Славнов Кузьма Семёнович
Рождение ребёнка
09.08.1893 ст.
Дочь: Анна Кузьминична
Отец ребёнка: Славнов Кузьма Семёнович
Рождение ребёнка
19.04.1896 ст.
Дочь: Александра Кузьминична
Отец ребёнка: Славнов Кузьма Семёнович
Рождение ребёнка
07.05.1897 ст.
Сын: Славнов Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Славнов Кузьма Семёнович
Рождение ребёнка
15.08.1898 ст.
Дочь: Наталья Кузьминична
Отец ребёнка: Славнов Кузьма Семёнович
Рождение ребёнка
29.05.1901 ст.
Сын: Славнов Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Славнов Кузьма Семёнович
Рождение ребёнка
11.10.1903 ст.
Отец ребёнка: Славнов Кузьма Семёнович
Рождение ребёнка
29.12.1904 ст.
Отец ребёнка: Славнов Кузьма Семёнович
Рождение ребёнка
02.07.1907 ст.
Отец ребёнка: Славнов Кузьма Семёнович
Рождение ребёнка
30.05.1910 ст.
Дочь: Мария Кузьминична
Отец ребёнка: Славнов Кузьма Семёнович
Рождение ребёнка
29.01.1913 ст.
Отец ребёнка: Славнов Кузьма Семёнович
Смерть
Неизвестно