Славнова Стефанида Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Славнова Стефанида Семеновна

Место рождения

станции Манихино, Истра, Московская область

Дата рождения

1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

станции Манихино, Истра, Московская область
Бракосочетание
29.10.1889 ст.

Муж: Славнов Кузьма Семёнович

Рождествено, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
30.07.1890 ст.

Дочь: Евдокия Кузьминична

Отец ребёнка: Славнов Кузьма Семёнович

Крюково, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
09.08.1893 ст.

Дочь: Анна Кузьминична

Отец ребёнка: Славнов Кузьма Семёнович

Крюково, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
19.04.1896 ст.

Дочь: Александра Кузьминична

Отец ребёнка: Славнов Кузьма Семёнович

Крюково, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
07.05.1897 ст.

Сын: Славнов Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Славнов Кузьма Семёнович

Крюково, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
15.08.1898 ст.

Дочь: Наталья Кузьминична

Отец ребёнка: Славнов Кузьма Семёнович

Крюково, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
29.05.1901 ст.

Сын: Славнов Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Славнов Кузьма Семёнович

Крюково, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
11.10.1903 ст.

Сын: Славнов Андрей Кузьмич

Отец ребёнка: Славнов Кузьма Семёнович

Крюково, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
29.12.1904 ст.

Сын: Славнов Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Славнов Кузьма Семёнович

Крюково, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
02.07.1907 ст.

Сын: Славнов Владимир Кузьмич

Отец ребёнка: Славнов Кузьма Семёнович

Крюково, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
30.05.1910 ст.

Дочь: Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Славнов Кузьма Семёнович

Крюково, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
29.01.1913 ст.

Сын: Славнов Семен Кузьмич

Отец ребёнка: Славнов Кузьма Семёнович

Крюково, Истра, Московская область
Смерть
Неизвестно
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