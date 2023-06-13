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Солдатенко Валерий Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.03.2004

Сын: Солдатенко Виктор Валерьевич

Мать ребёнка: Солдатенко Юлия Игоревна

Бракосочетание
01.08.2004

Жена: Солдатенко Юлия Игоревна

Могилёв, РБ
Рождение ребёнка
23.10.2011

Сын: Солдатенко Вячеслав Валерьевич

Мать ребёнка: Солдатенко Юлия Игоревна