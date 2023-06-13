Солдатенко Валерий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.03.2004
Сын: Солдатенко Виктор Валерьевич
Мать ребёнка: Солдатенко Юлия Игоревна
Бракосочетание
01.08.2004
Жена: Солдатенко Юлия Игоревна
Могилёв, РБ
Рождение ребёнка
23.10.2011
Сын: Солдатенко Вячеслав Валерьевич
Мать ребёнка: Солдатенко Юлия Игоревна