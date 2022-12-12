Игнатов Прокофий Дометиев (Дементьевич)
Место рождения
Дата рождения06.07.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1887
Отец: Игнатов Дементий Григорьевич
Мать: не указана
Место жительства
С 1887
Бракосочетание
01.06.1905
Рождение ребёнка
30.08.1911
Дочь: Мецлер Вера Прокофьевна
Мать ребёнка: Игнатова Акилина Михайловна
Рождение ребёнка
20.05.1921
Сын: Игнатов Виктор Прокофьевич
Мать ребёнка: Игнатова Акилина Михайловна
Смерть
Неизвестно