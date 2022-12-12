Игнатов Прокофий Дометиев (Дементьевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатов Прокофий Дометиев (Дементьевич)

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Место рождения

Новопокровское, Балашовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

06.07.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1887

Отец: Игнатов Дементий Григорьевич

Мать: не указана

Новопокровское, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Место жительства
С 1887
Новопокровское, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
01.06.1905

Жена: Игнатова Акилина Михайловна

Новопокровское, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
30.08.1911

Дочь: Мецлер Вера Прокофьевна

Мать ребёнка: Игнатова Акилина Михайловна

Новопокровское, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
20.05.1921

Сын: Игнатов Виктор Прокофьевич

Мать ребёнка: Игнатова Акилина Михайловна

Новопокровское, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
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