Крехтунова Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крехтунова Матрена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1801 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Крехтунов Аристарх Моисеев

Отец ребёнка: Крехтунов Моисей Ефимов

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Крехтунова Агафия Моисеева

Отец ребёнка: Крехтунов Моисей Ефимов

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1822

Муж: Крехтунов Моисей Ефимов

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Крехтунов Афанасий Моисеев

Отец ребёнка: Крехтунов Моисей Ефимов

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Крехтунов Марк Моисеев

Отец ребёнка: Крехтунов Моисей Ефимов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Крехтунов Иван Моисеев

Отец ребёнка: Крехтунов Моисей Ефимов

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1834
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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