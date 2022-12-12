Крехтунова Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Крехтунов Аристарх Моисеев
Отец ребёнка: Крехтунов Моисей Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Крехтунова Агафия Моисеева
Отец ребёнка: Крехтунов Моисей Ефимов
Бракосочетание
До 1822
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Крехтунов Афанасий Моисеев
Отец ребёнка: Крехтунов Моисей Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1827
Отец ребёнка: Крехтунов Моисей Ефимов
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1831
Отец ребёнка: Крехтунов Моисей Ефимов
Смерть
После 1834