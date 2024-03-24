Анна феодатовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.1885
Отец ребёнка: Меркурий Александрович
Рождение ребёнка
05.12.1886
Дочь: Анна меркурьевна
Отец ребёнка: Меркурий Александрович
Рождение ребёнка
01.01.1888
Дочь: Татьяна Меркуревна
Отец ребёнка: Меркурий Александрович
Рождение ребёнка
06.02.1889
Дочь: Евдокия Меркурьевна
Отец ребёнка: Меркурий Александрович
Рождение ребёнка
02.04.1890
Дочь: Фекла Меркурьевна
Отец ребёнка: Меркурий Александрович
Рождение ребёнка
02.04.1893
Дочь: Дудырева Федосья Меркульевна
Отец ребёнка: Меркурий Александрович
Кузем, Карагайский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно