Чечулина Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.12.1913
Дочь: Чечулина Анастасия Романовна
Отец ребёнка: Чечулин Роман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чечулина Валентина Романовна
Отец ребёнка: Чечулин Роман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чечулин Роман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чечулин Роман
Смерть
Неизвестно