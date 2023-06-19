Иустина Иванова
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1880
Муж: Евдокимов Михаил
Рождение ребёнка
1885
Сын: Евдокимов Андрей Михайлов
Отец ребёнка: Евдокимов Михаил
д Алтухово, Ершовская волость, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1890
Сын: Евдокимов Степан
Отец ребёнка: Евдокимов Михаил
д Алтухово, Ершовская волость, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
15.02.1905
Сын: Евдокимов Николай
Отец ребёнка: Евдокимов Михаил
д Алтухово, Ершовская волость, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно