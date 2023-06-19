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Иустина Иванова

Место рождения

Аверькиево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Аверькиево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
10.02.1880

Муж: Евдокимов Михаил

Рождение ребёнка
1885

Сын: Евдокимов Андрей Михайлов

Отец ребёнка: Евдокимов Михаил

д Алтухово, Ершовская волость, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1890

Сын: Евдокимов Степан

Отец ребёнка: Евдокимов Михаил

д Алтухово, Ершовская волость, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
15.02.1905

Сын: Евдокимов Николай

Отец ребёнка: Евдокимов Михаил

д Алтухово, Ершовская волость, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно