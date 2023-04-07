Б-Воля Фёкла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Б-Воля Фёкла

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1938

Дочь: Павлова Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Павлов Алексей

Крутое, Тавдинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлова Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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