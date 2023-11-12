Татьяна Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Егорович

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Феодсия Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Егорович

Рождение ребёнка
1823

Сын: Иоанн Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Егорович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Егорович

Смерть
Неизвестно
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