Татьяна Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Сын: Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Егорович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Феодсия Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Егорович
Рождение ребёнка
1823
Сын: Иоанн Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Егорович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Егорович
Смерть
Неизвестно