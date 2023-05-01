Панкратова Анфиса Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкратова Анфиса Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1903

Дата смерти

02.04.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Рождение ребёнка
13.08.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
02.04.1993