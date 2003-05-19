Слугина (Соколова) Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения19.05.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.2003
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.03.2022
Анива, Анивский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
04.09.2022
Сын: Слугин Марсель Ярославович
Отец ребёнка: Слугин Ярослав Игоревич
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область