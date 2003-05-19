Слугина (Соколова) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слугина (Соколова) Анна Алексеевна

Место рождения

Долинск, Долинский, Сахалинская область

Дата рождения

19.05.2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

2001 г.р.

Дети

Добавил:

ЯС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.2003

Отец: не указан

Мать: не указана

Долинск, Долинский, Сахалинская область
Бракосочетание
02.03.2022

Муж: Слугин Ярослав Игоревич

Анива, Анивский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
04.09.2022

Сын: Слугин Марсель Ярославович

Отец ребёнка: Слугин Ярослав Игоревич

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область