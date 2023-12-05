Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Русанова) Пиана Михаиловна
(Русанова) Пиана Михаиловна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.03.1902
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Русанова (Арефьева) Устинья Сергеевна
1877 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕБ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1902
Отец: не указан
Мать:
Русанова Устинья Сергеевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия