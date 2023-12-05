(Русанова) Пиана Михаиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Русанова) Пиана Михаиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1902

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1902

Отец: не указан

Мать: Русанова Устинья Сергеевна

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