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Авдотья Герасимовна
Авдотья Герасимовна
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Древо
Место рождения
Мерлино
, Шуйский район, Северный край
Дата рождения
Около 1745
Дата смерти
После 1755
Пол
Женский
Отец
Герасим
Около 1717 г.р.
Мать
Мария
Около 1722 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745
Отец:
Герасим
Мать:
Мария
Мерлино
, Шуйский район, Северный край
Смерть
После 1755
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