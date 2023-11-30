Авдотья Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвдотья Герасимовна

Авдотья Герасимовна

Место рождения

Мерлино, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

После 1755

Пол

Женский

Отец

Около 1717 г.р.

Мать

Около 1722 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: Герасим

Мать: Мария

Мерлино, Шуйский район, Северный край
Смерть
После 1755
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close