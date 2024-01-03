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Андрей Петров

Место рождения

Вологодский уезд, Оларевская волость, дер. Волково

Дата рождения

?.11.1803

Дата смерти

18.01.1830

Пол

Мужской

Отец

1778 г.р.

Мать

1771 г.р.

Жена

1805 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1803

Отец: Пётр Дмитриев

Мать: Дарья Иванова

Вологодский уезд, Оларевская волость, дер. Волково
Рождение ребёнка
03.07.1827

Дочь: Ольга Андреева

Мать ребёнка: Ксения Павловна

Вологодский уезд, Оларевская волость, дер. Волково
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Павловна

Смерть
18.01.1830
Вологодский уезд, Оларевская волость, дер. Волково
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