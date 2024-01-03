Андрей Петров
Место рожденияВологодский уезд, Оларевская волость, дер. Волково
Дата рождения?.11.1803
Дата смерти18.01.1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1803
Отец: Пётр Дмитриев
Мать: Дарья Иванова
Вологодский уезд, Оларевская волость, дер. Волково
Рождение ребёнка
03.07.1827
Дочь: Ольга Андреева
Мать ребёнка: Ксения Павловна
Вологодский уезд, Оларевская волость, дер. Волково
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Павловна
Смерть
18.01.1830
Вологодский уезд, Оларевская волость, дер. Волково