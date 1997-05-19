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Прокофьева Алиса Игоревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1997

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1997

Отец: Прокофьев Игорь Николаевич

Мать: Моисеева Инна Викторовна