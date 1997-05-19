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Прокофьева Алиса Игоревна
Прокофьева Алиса Игоревна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.05.1997
Пол
Женский
Отец
Прокофьев Игорь Николаевич
Мать
Моисеева Инна Викторовна
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1997
Отец:
Прокофьев Игорь Николаевич
Мать:
Моисеева Инна Викторовна
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