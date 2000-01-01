Чинкова Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чинкова Екатерина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1902 ст.

Сын: Чинков Дмитрий Порфирьевич

Отец ребёнка: Чинков Порфирий Никитович

Запись о рождении сделана в метрической книге Покровской тюремной церкви города Борисоглебска.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чинков Порфирий Никитович

Смерть
Неизвестно
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