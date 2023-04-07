Лукерья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукерья Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Евфимия Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Корнилович

Рождение ребёнка
1764

Сын: Кузьма Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Корнилович

Рождение ребёнка
1773

Сын: Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Корнилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кристина Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Корнилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Корнилович

Смерть
Неизвестно
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