Лукерья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Евфимия Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Корнилович
Рождение ребёнка
1764
Сын: Кузьма Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Корнилович
Рождение ребёнка
1773
Сын: Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Корнилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кристина Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Корнилович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Корнилович
Смерть
Неизвестно