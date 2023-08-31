Ковалевская Екатерина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.12.1901
Дата смерти?.11.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
?.12.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1932
Дочь: Ковалевская Нонна Михайловна
Отец ребёнка: Ковалевский Михаил Петрович
Бако, ხულოს მუნიციპალიტეტი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковалевская Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Ковалевский Михаил Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.11.1980
Кривой Рог, Дніпропетровська область