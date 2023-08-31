Ковалевская Екатерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалевская Екатерина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.12.1901

Дата смерти

?.11.1980

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1932

Дочь: Ковалевская Нонна Михайловна

Отец ребёнка: Ковалевский Михаил Петрович

Бако, ხულოს მუნიციპალიტეტი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковалевская Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Ковалевский Михаил Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковалевский Михаил Петрович

Смерть
?.11.1980
Кривой Рог, Дніпропетровська область
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