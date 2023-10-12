Юрченко (Дмитриенко) Дарья Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрченко (Дмитриенко) Дарья Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дмитриенко Митрофан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Юрченко Константин Васильевич

Отец ребёнка: Юрченко Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1915

Сын: Юрченко Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Юрченко Василий Тимофеевич

Новотроицкое, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бутенко Мария Васильевна

Отец ребёнка: Юрченко Василий Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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