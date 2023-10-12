Юрченко (Дмитриенко) Дарья Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дмитриенко Митрофан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Сын: Юрченко Константин Васильевич
Отец ребёнка: Юрченко Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1915
Сын: Юрченко Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Юрченко Василий Тимофеевич
Новотроицкое, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бутенко Мария Васильевна
Отец ребёнка: Юрченко Василий Тимофеевич
Смерть
Неизвестно