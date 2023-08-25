Любовь Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любовь Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1887

Дочь: Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Хвостов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
03.03.1902

Сын: Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Хвостов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
12.09.1909

Дочь: Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Хвостов Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хвостов Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно
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