Любовь Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1887
Дочь: Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Хвостов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
03.03.1902
Сын: Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Хвостов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
12.09.1909
Дочь: Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Хвостов Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно