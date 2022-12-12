Новосильцева (Татищева) Елизавета Евграфовна
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смерти15.12.1837
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Бракосочетание
Около 1793
Рождение ребёнка
25.11.1800
Дочь: Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Новосильцев Иван Филиппович
Рождение ребёнка
23.01.1803
Сын: Новосильцев Евграф Иванович
Отец ребёнка: Новосильцев Иван Филиппович
Рождение ребёнка
07.10.1804
Дочь: Ивинская Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Новосильцев Иван Филиппович
Рождение ребёнка
24.08.1808
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Новосильцев Иван Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новосильцев Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Новосильцев Иван Филиппович
Смерть
15.12.1837
Москва, город федерального значения Москва