Новосильцева (Татищева) Елизавета Евграфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новосильцева (Татищева) Елизавета Евграфовна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1772

Дата смерти

15.12.1837

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Татищев Евграф Васильевич

Мать: Татищева Аграфена Федотовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Около 1793

Муж: Новосильцев Иван Филиппович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
25.11.1800

Дочь: Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Новосильцев Иван Филиппович

Рождение ребёнка
23.01.1803

Сын: Новосильцев Евграф Иванович

Отец ребёнка: Новосильцев Иван Филиппович

Рождение ребёнка
07.10.1804

Дочь: Ивинская Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Новосильцев Иван Филиппович

Рождение ребёнка
24.08.1808

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Новосильцев Иван Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новосильцев Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Новосильцев Иван Филиппович

Смерть
15.12.1837
Москва, город федерального значения Москва
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