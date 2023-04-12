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Кузнецова Елена Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1952

Пол

Женский

Добавил:

УК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гольцова Серафима Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Тихон Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Место жительства
Неизвестно
Орловская область, с. Никольское
Смерть
1952
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