Кузнецова Елена Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1952
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гольцова Серафима Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кузнецов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Место жительства
Неизвестно
Орловская область, с. Никольское
Смерть
1952