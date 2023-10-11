Малофеева Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малофеева Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1926

Сын: Малофеев Александр Никитович

Отец ребёнка: Малофеев Никита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Никитовна

Отец ребёнка: Малофеев Никита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малофеев Михаил Никитович

Отец ребёнка: Малофеев Никита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малофеев Дмитрий Никитович

Отец ребёнка: Малофеев Никита

Смерть
Неизвестно
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