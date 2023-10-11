Малофеева Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1926
Сын: Малофеев Александр Никитович
Отец ребёнка: Малофеев Никита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Никитовна
Отец ребёнка: Малофеев Никита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малофеев Михаил Никитович
Отец ребёнка: Малофеев Никита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малофеев Дмитрий Никитович
Отец ребёнка: Малофеев Никита
Смерть
Неизвестно