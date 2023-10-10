Куликова (Беднякова) Пелагея Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова (Беднякова) Пелагея Филипповна

Место рождения

Цикалево, Письменская волость, Буйский уезд

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Цикалево, Письменская волость, Буйский уезд
Бракосочетание
03.02.1908

Муж: Куликов Кузьма Семенович

Рождение ребёнка
19.07.1915

Дочь: Куликова Анна Кузьминична

Отец ребёнка: Куликов Кузьма Семенович

Рождение ребёнка
18.01.1922

Дочь: Куликова Валентина Кузьминична

Отец ребёнка: Куликов Кузьма Семенович

Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Куликов Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Куликов Кузьма Семенович

Работа или профессия
Неизвестно
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Смерть
Неизвестно
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