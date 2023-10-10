Куликова (Беднякова) Пелагея Филипповна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1908
Рождение ребёнка
19.07.1915
Дочь: Куликова Анна Кузьминична
Отец ребёнка: Куликов Кузьма Семенович
Рождение ребёнка
18.01.1922
Дочь: Куликова Валентина Кузьминична
Отец ребёнка: Куликов Кузьма Семенович
Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1926
Сын: Куликов Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Куликов Кузьма Семенович
Работа или профессия
Неизвестно
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Смерть
Неизвестно