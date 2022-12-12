Ноздровская Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ноздровская Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1780 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Ноздровский Михаил Федотович

Отец ребёнка: Ноздровский Федот Семенович

Лохвица, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Ноздровский Гавриил Федотов

Отец ребёнка: Ноздровский Федот Семенович

Лохвица, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ноздровский Федот Семенович

Смерть
Неизвестно
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