Болоболкин Никанор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болоболкин Никанор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1870 ст.

Дочь: Исаева Надежда Никанорова

Мать ребёнка: не указана

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1879 ст.

Сын: Болоболкин Максим Никаноров

Мать ребёнка: не указана

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1882 ст.

Дочь: Якушина Ирина Никанорова

Мать ребёнка: не указана

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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